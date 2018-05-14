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14 Mayıs 2018 16:13

Umurbey’de kapalı pazaryeri esnafa bedava

Çanakkale’nin Lapseki İlçesine bağlı Umurbey Belde Belediye Başkanı Sami Yavaş’ın geçtiğimiz Mart ayında hizmete açtığı Halil Alanlıoğlu Kapalı Pazaryeri’nde satış yapmak isteyen pazarcı esnafından yer tahsis ücreti alınmayacak.

Umurbey’de kapalı pazaryeri esnafa bedava

14 Mayıs 2018 16:13


Başkan Yavaş’ın Umurbey’e kazandırdığı en önemli tesisler arasında yer alan Halil Alanlıoğlu Kapalı Pazaryeri hizmete girdiği andan itibaren pazarcı esnafına ücretsizdi. İmzalanan taahhütname kapsamında, pazaryeri içindeki satış alanlarının esnafa ücretsiz tahsis edilmesi resmiyete dökülmüş oldu.


İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, “Halil Alanlıoğlu Kapalı Pazaryeri’ni hizmete açarak beldemizdeki önemli bir eksiği tamamlamış olduk. Halkımızın gösterdiği teveccüh bizleri gururlandırdı, mutlu etti. Biz pazaryerinin inşaatına başladığımız gün esnafımıza, kendilerinden ücret almama, yer tahsisini bedava yapma sözü verdik. Hamdolsun sözümüzü de tuttuk. Umurbey Belediyesi olarak imkânlar el verdiği ölçüde esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle pazarcı esnafımıza ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bize” dedi.


Kendilerine verilen sözün tutulmasından duydukları memnuniyeti dile getiren pazarcı esnafı ise, hem kapalı pazaryerini hizmete açarak rahat koşullarda satış yapmalarına olanak sağladığı hem de bedava yer tahsisi sözünü tutması dolayısıyla Başkan Yavaş’a teşekkürlerini iletti.




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