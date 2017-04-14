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14 Nisan 2017 13:29

Umurbey’de turizm haftası kermesi

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş Turizm haftası kapsamında Umurbey İlkokulu Müdürlüğü ve okul aile birliğinin düzenlediği kermese katıldı.

Umurbey’de turizm haftası kermesi

14 Nisan 2017 13:29


Umurbey İlkokulu bahçesinde düzenlenen kermese, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, İlçe Milli Eğitim müdürü Ferhat Yılmaz, Umurbey Belediye başkanı Sami Yavaş ve kurum amirleri de katıldı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen kermese Velilerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdi. Başkan Sami Yavaş kermeste yaptığı konuşmada "Umurbey İlkokulumuzda veli, öğretmen ve öğrenci dayanışmasını sürekli görüyorum. Belediyemizde Her türlü desteği veriyor ve vermeye de devam edecektir. Bu dayanışma okul ihtiyaçlarının yanı sıra, eğitim öğretime de katkı sağlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.




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