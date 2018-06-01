Umurbey’e Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapılacak

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu Umurbey’e kazandırmak adına düğmeye bastı. İhale süreci tamamlanan havuz için çalışmalar başladı.

Yapımı geçtiğimiz günlerde tamamlanan 56 yatak kapasiteli Umurbey Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisleri’nin bahçesine inşa edilecek havuz, tamamlandığında tam bir kompleks halini alıp, sadece Umurbey’in değil tüm Çanakkale’nin ihtiyaçlarına cevap verecek.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, “Bildiğiniz üzere yakın bir zamanda kapalı pazaryerimizin açılışını yaptık. Beldemizin şebeke suyunu daha temiz hale getirecek derin su kuyusu projemiz tüm hızıyla sürüyor. Köy yollarımızı yeniliyoruz. Şimdi de Umurbeyimize Yarı Olimpik Yüzme Havuzu kazandırmak için kolları sıvadık. İhale sürecimizi tamamladık. Havuzumuz, inşası sona erdiğinde sosyal dinlenme tesislerimize muhteşem bir görüntü kazandırmasının yanı sıra yüz akı projelerimizde biri olacak” diye konuştu.