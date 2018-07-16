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16 Temmuz 2018 14:05

Umurbeyli güreşçi Kırkpınar’da tarih yazdı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belediyesi’nin Güreş Spor Kulübü yağlı güreş sporcusu Emre Atmaca, 657.

Umurbeyli güreşçi Kırkpınar’da tarih yazdı

16 Temmuz 2018 14:05

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri “Minik 1” kategorisinde altın madalya aldı.


Yağlı güreş sporunda çıtayı her geçen gün yükselten Umurbey Belediyesi Güreş Spor Kulübü başarılarına bir yenisini daha ekledi. “Minik 1” kategorisinde güreşen kulüp sporcusu Emre Atmaca, yağlı güreşlerin zirvesi kabul edilen 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Birincilik kürsüsüne çıkan Atmaca’yı tebrik eden ilk isimler, güreşleri yerinde takip eden Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Umurbey Güreş Ağası Cengizhan Örs, antrenörleri Mert Can Şenol ve Cem Özden oldu.


Başkan Yavaş, Kırkpınar’da tarihi bir başarıya imza atarak altın madalyayı Umurbey’e kazandıran Atmaca’ya teşekkür edip başarı dileklerini iletti.


Başarılı sporcunun yıl boyu katıldığı birçok güreşten altın madalya ile döndüğünü vurgulayan antrenörleri Mert Can Şenol ile Cem Özden ise, Atmaca’nın Kırkpınar’da birincilik kürsüsüne çıkmasının kendileri için sürpriz olmadığını kaydetti.


Altın madalya kazanmasının ardından duygularını paylaşan Emre Atmaca, “Kırkpınar’a çok iyi hazırlandık. Emeğimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyum. İnşallah altın madalyalarımın devamı gelecek. Destekleri için başta ailem ve antrenörlerim Mert Can Şenol ile Cem Özden olmak üzere, Umurbey Belediye Başkanımız Sami Yavaş ve Umurbey Güreş Ağamız Cengizhan Örs’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.




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