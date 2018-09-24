Umurbeyli güreşçiler başarıya doymuyor

Çanakkale'ye bağlı Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen özel güreş turnuvasına ise Umurbey Belediyesi Güreş Spor Kulübü sporcuları damga vurdu.

Güreşler sonunda 3 birincilik, 2 ikincilik, 2 üçüncülük madalyasını hanesine yazdıran Umurbeyli güreşçiler turnuvada adeta fırtına gibi esti.

Turnuvanın ardından açıklamalarda bulunan Umurbey Belediyesi Güreş Spor Kulübü Antrenörü Cem Özden, "Umurbey Belediyesi Güreş Spor Kulübü olarak beldemizi katıldığımız tüm turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Sporcularımız bugün de yüzümüzü kara çıkarmadı. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Takım olarak başarıyı adeta gelenek haline getirdik. Bize verilen destek ile duyulan güvenin hakkını teslim etmek için mücadele veriyoruz. İnşallah başarılarımızın devamı gelecek" diye konuştu.