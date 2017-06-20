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20 Haziran 2017 11:10

Umurbeyli güreşçiler Kırkpınar öncesi kampta

Tarihi Kırkpınar Güreşlerine hazırlanan Umurbey Belediyesi Güreş Kulübü, Çardak’ta kampa girdi.

Umurbeyli güreşçiler Kırkpınar öncesi kampta

20 Haziran 2017 11:10


Umurbey Belediyesi Güreş Spor Kulübü, Kırkpınar öncesi Çardak beldesinde kampa girdi. Güreşçiler,


Antrenör Cem Özden öncülüğünde Kırkpınar güreşlerine hazırlanıyor. Güreşe büyük önem verdiklerini söyleyen Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, “Beldemizde ve yöremizde ata sporumuzu yaşatmak için büyük çalışma içerisindeyiz. Geleneksel hale getirdiğimiz yağlı güreşlerin dışında, güreşçilerimiz diğer illerde düzenlenen güreşlere de katılıyor. Bunların en büyüğü sayılan Kırkpınar güreşlerinde de Beldemizi en iyi şekilde temsil etmek için, sporcularımız Çardak Beldesinde kampa girdi. Antrenörümüz öncülüğünde en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Çardak Belediye Başkanımız Basri Ulaş’a da bu anlamda çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Mevcut güreşçilerin yanı sıra alt yapıya da büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Yavaş, 60 güreşçinin, alt yapıdan yetiştiğini, gelecekte güreş sporuna hizmet etmek için hazırlandıklarını söyledi.




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