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08 Mayıs 2018 15:28

Umurbeyli kadınların el emekleri ’Öğrenme Şenliği’ sergisinde görücüye çıktı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Umurbey Belediyesi’nin katkılarıyla açılan el sanatları kursu ile Kangırlı köyünde açılan makine nakışları kurslarında eğitim gören kursiyer kadınların ürettikleri ürünler ’Öğrenme Şenliği’ sergisinde görücüye çıktı.

Umurbeyli kadınların el emekleri ’Öğrenme Şenliği’ sergisinde görücüye çıktı

08 Mayıs 2018 15:28


Umurbey Belediyesi 75. Yıl Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğe Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nurettin Yiğit, Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticileri Döne Kara, Esma Aygen ve Ümran Kuşçu ile kursiyerlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.


Öğrenme Şenliği’nin açılış konuşmasını yapan Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nurettin Yiğit, halk eğitim kurslarının bilgi ve beceri kazandırmanın yanında, istihdam imkanı sunan ve geleneksel el sanatlarının gelişimine katkı sunan kurslar olduğunu belirterek, “Eğitim ve öğretim yılı boyunca yaptığımız çalışmaları Öğrenme Şenliklerimiz ve yıl sonu sergilerimizle taçlandırıyoruz. Kursiyerlerimiz bugün hünerlerini sergiliyorlar. Özverili çalışmaları ile bugünü organize eden usta öğreticilerimiz Ümran Kuşçu, Döne Kara, Esma Aygen ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ise, “Bugün Umurbey ve Kangırlı köyünde el emeklerini ortaya koyan kadınlarımız için önemli bir günü idrak ediyoruz. Birlik ve beraberlik ruhunun sağlanması açısından bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz. Dilerim Halk Eğitim Kursları büyümesini sürdürerek seri üretime geçip, ülke ekonomisine can verir hale gelir” dedi.


Konuşmaların tamamlanmasının ardından Öğrenme Şenliği sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergide yer alan ürünler davetlilerin büyük beğenisini topladı.


Öğrenme Şenliği sergisi, toplu fotoğraf çekimi ile Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticileri Döne Kara ve Esma Aygen’in Başkan Yavaş’a hediye takdiminin ardından sona erdi.




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