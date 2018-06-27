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27 Haziran 2018 13:20

Umurbeyli öğrenciden LGS’de büyük başarı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde bulunan Umurbey Ortaokulu öğrencisi Özüm Tosunoğlu, Liselere Geçiş Sınavı’nda 454,4708 puan alarak Lapseki İlçe 1.

Umurbeyli öğrenciden LGS’de büyük başarı

27 Haziran 2018 13:20

’si oldu.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı.


Sınavda 454,4708 puan alan Umurbey Ortaokulu öğrencisi Özüm Tosunoğlu Lapseki İlçe 1.’si oldu.


Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş telefonla aradığı Özüm Tosunoğlu’nu başarısı dolayısıyla tebrik ederek, bundan sonraki eğitim hayatında aynı başarıları tekrar etmesi temennisinde bulundu.


Lapseki ilçe birincisi olmasının ardından büyük sevinç yaşayan Özüm Tosunoğlu sınavlara çok iyi hazırlandığını belirterek, "LGS’de iyi bir sonuç alacağımı tahmin ediyordum ancak ilçe birinciliği benim için sürpriz oldu" dedi.


Tercih stratejisi hakkında da açıklamalarda bulunan Tosunoğlu, "Eğitim hayatımı Çanakkale’de sürdürmek istiyorum. Dolayısıyla ilk tercihim Çanakkale Fen Lisesi olacak" diye konuştu.




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