Üniversite öğrencilerinden teknik gezi

Bitki Koruma Bölümü 1. sınıf öğrencileri ‘Entomoloji Uygulama’ dersi kapsamında Öğr. Gör. Dr. Baboo Ali önderliğinde teknik inceleme gezisi yaptı. Yüksek Okul Müdürlüğünden yapılan açıklamada" Öncelikle solucan gübresi üretimi yapan Ber-Sol firmasını ziyaret ederek bilgi alan öğrencilerimiz daha sonra Bayramiç Meslek Yüksek Okuluna ziyarette bulundu. Ardından yörenin tek topraksız tarım yapan işletmesini ziyaret eden öğrenciler, topraksız tarım ile ilgili işletme sahibi Mehmet Demiroğlu tarafından bilgilendirildi. Son olarak Bayramiç ilçesinde bulunan ‘Mehmet Akif Ersoy Evi’ni ziyaret eden öğrencilere onun hayat felsefesi anlatıldı" bilgisi verildi.