Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 16:26

Ünlü oyuncu Kaz Dağları’nda kaza geçirdi

Birçok film ve dizi projesinden sonra, Hayat Şarkısı adlı diziyle kısa sürede herkesin sevgilisi olan ünlü oyuncu Burcu Biricik ve reklamcı eşi Emre Yetkin, tatil için geldikleri Çanakkale’de kaza geçirdi.

Ünlü oyuncu Kaz Dağları’nda kaza geçirdi

02 Mayıs 2018 16:26


Edinilen bilgiye göre, ünlü oyuncu Burcu Biricik, eşiyle birlikte motorla Çanakkale tatiline çıktı. Macera dolu bir tatil arayışında olan çift, oksijen deposu olarak bilinen Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yer alan Kaz Dağları’na gitti. Burada birkaç gün kalan ünlü çift dönüş yolunda, motosiklet kazası geçirdi. Ünlü oyuncu Burcu Biricik’in eşi Emre Yetkin motosikletten düşerek hafif şekilde yaralandı. Bayramiç Devlet Hastanesi’nde ayakta tedavi olan Emre Yetkin, aynı gün içerisinde taburcu edildi. Yetkin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç