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01 Temmuz 2017 18:38

Ünlü rallici Burcu Çetinkaya Bucak’ın aracı yandı

Balkan Ralli Kupası’nın 4.

Ünlü rallici Burcu Çetinkaya Bucak’ın aracı yandı

01 Temmuz 2017 18:38

yarış Rally Troia’nın bugün gerçekleşen yarışta ünlü pilot Burcu Çetinkaya Bucak’ın aracı yandı.


Çanakkale’de dün 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Ralli Kupası kapsamında yarışı Rally Troia, Truva heykeli önünde seremonik start ile başladı. Bugün gerçekleşen yarışta Bayramiç ilçesine bağlı Söğütgediği köyü yakınlarında ünlü pilot Burcu Çetinkaya Bucak’ın ve ikinci pilot Emire Cantürk Eren’in aracı alev aldı. Çan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü.




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