Ünlü tatlıcının böbreği yaşlı adamın dermanı oldu

Fatih Karaman’ın böbreklerinden biri ÇOMÜ Organ Nakil Merkezinde nakil için bekleyen hastalarla uyumlu olmadığı için Bursa Acıbadem Hastanesine gönderildi ve, burada böbrek nakli bekleyen bir hastaya nakledildi. Diğer böbrek, ÇOMÜ Organ Nakil Merkezine 1 yıl önce başvuran 63 yaşındaki Halil Işık’a nakledildi. Böbreğin nakledilmesiyle Halil Işık, 14 yıl sonra sağlığına kavuştu.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, "Halil Işık, 4 yıldır diyalize giriyor. Daha önceden böbrek nakli için Bursa’daki nakil merkezlerine müracaat etmiş. Fakat oradan bir haber çıkmayınca 1 yıl önce merkezimize kayıt yaptırdı. Bir yıl içinde kendisine iki kere böbrek nakli için sıra geldi. Doku tutmadığı için böbrek nakli gerçekleştirilemedi. En son 7 Temmuz günü Bursa’da başından vurulan bir vatandaşın beyin ölümü gerçekleşmesi sonrası yakınları organları bağışladı. Biz ekip olarak yola çıktık. Merhumun 2 böbreğini alarak Çanakkale’ye getirdik. Daha sonra bu böbreklerin bir tanesi bizdeki merkezde tam uyum sağlanamadığı için Acıbadem Hastanesi’ne gönderildi ve oradaki bir hastaya nakledildi. Diğer böbrek Halil Bey’e böbrek uydu. 3 saatlik operasyonun ardından böbrek nakil işlemini gerçekleştirdik. Halil Bey’in durumu gayet sağlıklı, iyi taburcu olmayı bekliyor" dedi.

Böbrek nakli olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Halil Işık, “Ameliyatımı yapan bütün doktorlara teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Beni diyalizden kurtardılar. İnşallah bundan sonra hayatımız düzgün ve iyi gider" şeklinde konuştu.