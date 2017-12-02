Ünlü yazarlar Biga Belediyesi 1. Kitap Fuarı’nda

Kitap Fuarı Biga Atatürk Kültür Merkezi’nde devam ediyor.

Biga Belediyesi Kitap Fuarı 3 ve 4’üncü gününde Yunus Günçe, Ergün Poyraz söyleşide Bigalı okurlarıyla bir araya geldi. Söyleşilerin ardından Yunus Günçe ve Ergün Poyraz kitaplarını imzaladı. 27 yayınevi ve 45 yazarın yer aldığı Biga Belediyesi Kitap Fuarı’nın 1’incisinde Hikmet Temel Akarsu, Erdal Çakıcıoğlu, Erhan Candan, Gülay Batur, Murat Aksoy, Nurgül Ateş, Pınar Ulus takipçileriyle bir araya geldi. İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık da kitaplarını imzalayan yazarlar arasındaydı.

Biga Belediyesi 1. Kitap Fuarı Cuma günü ve hafta sonu etkinlik programları ve yayınevlerinin fuara özel indirimleriyle kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.