Usta tiyatroculardan mükemmel performans

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'yu, Emrah Eren'in yönetmenliğinde aynı sahne üzerinde buluşturan “Bir Baba Hamlet”, Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde Bigalılara kahkaha şöleni yaşattı.

Oyunda birçok sahnede iki oyuncu da dakikalarca alkış aldılar. Biga Belediyesi'nin kültür ve sanat günleri kapsamında sahne alan “Bir Baba Hamlet”, Sebastian Seidel'in, komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten'in usta işi çevirisi ve Baba Sahne'nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine de göz kırpıyor. Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'nun muhteşem performanslarıyla büyük beğeni topladığı ‘Bir Baba Hamlet': “Tiyatro yapma aşkının baş döndürücü güzelliği ile aptallaştırıcı büyüsüne ayna tutuyor. Kalaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkmış iki cüretkar oyuncu, kendilerine kurban olarak Shakespeare'in başyapıtı “Hamlet”i seçmişlerdir. Cansiparane bir cesaretle seyircinin önünde buna yeltenirler, ama kısa sürede temsil “can havli”ne dönüşür. Biri, oyunculuk için istediği ortamı bulamadığı anlaşılan Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör; diğeri de şarkı söyleme hevesiyle sürekli müzikallerden dem vuran bir şaşkın. Eli yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur, babalar gibi bir Hamlet düşlerlerken, ortaya çıkan kepazelik “Bir Baba Hamlet”e döner. “Ha unutmadan, çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı'nda!”

Kapıların açılmasıyla kısa sürede salonda boş yer kalmazken, oyun sonunda sahneye çıkan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, usta tiyatroculara teşekkür etti.