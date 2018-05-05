Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 17:30

Vakko yöneticilerinden Rıfat Elhadef’in acı günü

Türkiye’nin önde gelen giyim markalarından biri olan Vakko’nun yöneticilerinden Rıfat Elhadef’in kayınpederi Stelios Stylianidis, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Vakko yöneticilerinden Rıfat Elhadef’in acı günü

05 Mayıs 2018 17:30


Pazartesi günü Yunanistan’da Türkiye’nin önde gelen giyim markalarından biri olan Vakko’nun yöneticilerinden Rıfat Elhadef’in eşi Maria Eldahef’in babası Stelios Stylianidis bir süredir devam eden rahatsızlığı dolayısıyla 93 yaşında hayatını kaybetti.


Atina’dan özel bir araçla Gökçeada’ya getirilen cenaze için Tepeköyü’nde bulunan Agridia Kilisesi’nde tören düzenlendi. Cenaze töreni Gökçeada Metropoliti Kirilios Dragonis tarafından yönetildi. Cenazeye Rıfat ve Maria Eldahef, aile yakınları ile Gökçeada’da yaşayan Rumlar katıldı.


Törenin ardından cenaze, köy mezarlığında toprağa verildi. Gökçeada Tepeköy doğumlu olan Stelios Styliandis, kızı Maria Elhadef’e Gökçeada’ya gömülmesini vasiyet etmesi üzerine burada toprağa verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç