Vakko yöneticilerinden Rıfat Elhadef’in acı günü

Pazartesi günü Yunanistan’da Türkiye’nin önde gelen giyim markalarından biri olan Vakko’nun yöneticilerinden Rıfat Elhadef’in eşi Maria Eldahef’in babası Stelios Stylianidis bir süredir devam eden rahatsızlığı dolayısıyla 93 yaşında hayatını kaybetti.

Atina’dan özel bir araçla Gökçeada’ya getirilen cenaze için Tepeköyü’nde bulunan Agridia Kilisesi’nde tören düzenlendi. Cenaze töreni Gökçeada Metropoliti Kirilios Dragonis tarafından yönetildi. Cenazeye Rıfat ve Maria Eldahef, aile yakınları ile Gökçeada’da yaşayan Rumlar katıldı.

Törenin ardından cenaze, köy mezarlığında toprağa verildi. Gökçeada Tepeköy doğumlu olan Stelios Styliandis, kızı Maria Elhadef’e Gökçeada’ya gömülmesini vasiyet etmesi üzerine burada toprağa verildi.