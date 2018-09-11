Vali Tavlı, Ayvacık-Yukarıköy'de deprem konutlarını inceledi

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Orhan Tavlı, inşaatları tamamlanan ve çevre düzenlemesi devam eden Yukarıköy'deki 116 konutla ilgili Vali Yardımcısı-İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdullah Köklü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Yılmaz'dan bilgi aldı.

Depremzede vatandaşlar için yaptırılan konutların en kısa sürede hak sahibi vatandaşlara teslim edilmesi hedefleniyor.