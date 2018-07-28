Vali Tavlı Çıplak köyünde incelemelerde bulundu

İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam Çıplak Köyü içme suyu şebeke, kanalizasyon şebeke hattı ile 500 kişilik fosseptikli biodisk arıtma tesisi yapımı çalışmalarını inceleyen Vali Orhan Tavlı, yapılan çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı-İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdullah Köklü ve Çıplak Köyü Muhtarı Ahmet Anıl’dan bilgi aldı.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’inde bulunduğu ziyarette, Çıplak köyünde vatandaşlar bir araya gelen Vali Orhan Tavlı, yapılan alt yapı çalışmalarının vatandaşlara hayırlı olsun temennisinde bulunarak, Çanakkale Valiliği ve OPET tarafından imzalanan protokolle Çıplak Köyünde yenileme ve rehabilitasyon çalışmalarının da yakın zamanda OPET tarafından başlatılacağını söyledi.