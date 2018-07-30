Vali Tavlı, muhtarlarla bir araya geldi

İlgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katıldığı toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Sinem Topaloğlu tarafından Kanser Taramaları, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kist Hidiyatik, Obeziteyle Mücadele, El Hijyeni ve Temiz ve Sağlıklı Su konularında yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Muhtarların ve Diyanet personelinin soru ve önerileriyle katkı sunduğu toplantıda Vali Orhan Tavlı, toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti.