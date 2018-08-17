Vali Tavlı muhtarlarla bir araya geldi

İlgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katıldığı toplantıda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi muhtarlar, kurban kesimi ve denetimiyle ilgili bilgilendirildi. Toplantıda, İl Müftülüğü Personel- İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Yaşar Üner, kurban kesimiyle ilgili bir sunum yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Karadağ, Kurban Bayramından önce yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler, kurban kesimi ve denetimiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Muhtarların soru ve önerileriyle son bulan toplantıda Vali Orhan Tavlı, toplantıya katılım sağlayan muhtarlar ve Diyanet personeline teşekkür ederek Kurban Bayramlarını kutladı.