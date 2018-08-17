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17 Ağustos 2018 10:01

Vali Tavlı muhtarlarla bir araya geldi

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, merkez ilçe mahalle ve köy muhtarları ile Diyanet personeliyle Ticaret Borsası Toplantı Salonunda bir araya geldi.

Vali Tavlı muhtarlarla bir araya geldi

17 Ağustos 2018 10:01


İlgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katıldığı toplantıda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi muhtarlar, kurban kesimi ve denetimiyle ilgili bilgilendirildi. Toplantıda, İl Müftülüğü Personel- İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Yaşar Üner, kurban kesimiyle ilgili bir sunum yaptı.


İl Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Karadağ, Kurban Bayramından önce yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler, kurban kesimi ve denetimiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Muhtarların soru ve önerileriyle son bulan toplantıda Vali Orhan Tavlı, toplantıya katılım sağlayan muhtarlar ve Diyanet personeline teşekkür ederek Kurban Bayramlarını kutladı.




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