Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 15:09

Vali Tavlı, Troya Mozaikleri Atölyesini ziyaret etti

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Mozaik Portrelerde ‘Bir TROYA Masalı’ Sürekli Sergi-Mozaik Atölyesini ziyaret etti.

Vali Tavlı, Troya Mozaikleri Atölyesini ziyaret etti

05 Haziran 2018 15:09


İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz’la beraber Mozaik Atölyesini ziyaret eden Vali Orhan Tavlı’ya Mozaik Sanatçısı Emine Daloğlu tarafından bilgi verildi.


Sanatçı Emine Daloğlu, 2018 Troya Yılı çalışmaları kapsamında Troya efsanelerinden esinlenerek ürettiği 43 portrenin yapım aşamasını anlattı.


İsmetpaşa Mahallesi, Yeni Havra Sokakta bulunan Mozaik Atölyesinde Sanatçı Emine Daloğlu mozaik yapım teknikleriyle ilgili de Vali Orhan Tavlı ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz’a bilgi verdi.


Vali Orhan Tavlı, çalışmalarından dolayı Sanatçı Emine Daloğlu’nu tebrik ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Açık
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç