Vali Tavlı, Troya Mozaikleri Atölyesini ziyaret etti

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz’la beraber Mozaik Atölyesini ziyaret eden Vali Orhan Tavlı’ya Mozaik Sanatçısı Emine Daloğlu tarafından bilgi verildi.

Sanatçı Emine Daloğlu, 2018 Troya Yılı çalışmaları kapsamında Troya efsanelerinden esinlenerek ürettiği 43 portrenin yapım aşamasını anlattı.

İsmetpaşa Mahallesi, Yeni Havra Sokakta bulunan Mozaik Atölyesinde Sanatçı Emine Daloğlu mozaik yapım teknikleriyle ilgili de Vali Orhan Tavlı ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz’a bilgi verdi.

Vali Orhan Tavlı, çalışmalarından dolayı Sanatçı Emine Daloğlu’nu tebrik ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.