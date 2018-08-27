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27 Ağustos 2018 14:59

Vali Tavlı, yangın alanında incelemelerde bulundu

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Esenler Mahallesi’ndeki Tarihi Hastanenin yanındaki otluk alanda çıkan yangın alanında incelemelerde bulundu.

Vali Tavlı, yangın alanında incelemelerde bulundu

27 Ağustos 2018 14:59


İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Yılmaz’dan bilgi alan Vali Orhan Tavlı, ardından yangın yerine yakın binalarda oturan ve yangından zarar gören vatandaşlarla görüşerek ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.


Tarihi Hastanenin yanındaki otluk alanda çıkan ve binalara sıçrayan yangına, Boğaz ve Garnizon Komutanlığından 1 su ikmal aracı, Orman Bölge Müdürlüğünden 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 pick-up, 1 söndürme helikopteri, İl Emniyet Müdürlüğünden 1 TOMA aracı, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 7 arazöz, Lapseki Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 1 arazöz, Kepez Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 1 arazözle müdahale edildi.


Yangın anında yangın yerine yakın binalarda yaşayan vatandaşların tahliye edilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce gerekli tüm tedbirler alındı.


2 binanın çatısının tamamen yandığı, 3’ü ağır, 2’si az olmak üzere 5 evin hasarlı olduğu ve eşyaların zarar gördüğü yangın sonrasında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda yangından zarar gören konutlarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ve İtfaiye görevlilerince yapısal hasar ve zarar tespit çalışmaları yapıldı.




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