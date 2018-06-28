Vali Tavlı’dan, Kumkale Sahil Gözetleme Karakolunu ziyaret

Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Jandarma Komutanı Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanı Alpaslan Baysal, İl Müftüsü Arif Gökçe, İl Genel Meclis Üyesi Ufuk Ünver ve Kumkale Köyü Muhtarı Fikret Kanlı’nın da bulunduğu ziyarette, Vali Orhan Tavlı, Kumkale Sahil Gözetleme Karakolunun ziyaretçi şeref defterini imzaladı.

Vali Orhan Tavlı, Troya Bölgesinde bulunan Kumkale Sahil Gözetleme Karakolunu ziyaretinde, karakol sınırları içerinde yer alan Kale-i Hakaniye ve karakolla ilgili Karakol Komutanı Dz. Yüzbaşı Fahri Çiğdem’den bilgi aldı.