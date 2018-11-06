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Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Vestel Sultanlar Ligi 2.

haftasında Çanakkale Belediyespor ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. Mücadele Aydın Büyükşehir Belediyespor'un 3-0 üstünlüğüyle son erdi.



Salon: Anafartalar


Hakemler: Sadettin Deneri, Arzu Emiroğlu


Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanlıoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Yıldırım, Ebru Bedir


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Erce Kasapoğlu, Gonzales Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Sedef Sazlı Dere, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez, Ezgi Akyaldız, Desislava Nikolaeva, Seda Arısoy


Setler: 15-25, 19-25, 26-28


Süre: 101 dakika dakika (26-33-42)

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