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06 Ocak 2017 13:04

Yaban hayatına gıda desteği

Yaban hayatına gıda desteği

06 Ocak 2017 13:04

Bayramiç Avcılık Atıcılık ve İhtisas derneği ile Doğa Koruma ve Milli parklar Bayramiç şefliği işbirliği ile Kazdağları’nda yaşayan hayvanlara yonca bırakıldı.
Son günlerde yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle Kazdağları’nın kar ile kaplanması neticesinde beslenmede güçlük çeken karaca, tavşan gibi hayvanlara gıda desteği amacıyla, Bayramiç Avcılık Atıcılık ve İhtisas derneği ile Doğa Koruma ve Milli parklar Bayramiç şefliği Kazdağları’na yonca bıraktı.
Kulüp yöneticileri ve Milli Parklar görevlileri araçlara yükledikleri yoncaları belli noktalara bırakarak günlerdir aç kalan hayvanlara gıda desteğinde bulundu. Konuyla ilgili bilgi veren Bayramiç Avcılık Atıcılık ve İhtisas Derneği başkanı Fatih Yüksel, "Yeni yılla birlikte başlayan kar yağışı nedeniyle Kazdağları kar ile kaplandı. Günlerdir beslenmede güçlük çeken karaca, tavşan ve diğer canlılara gıda desteği için temin ettiğimiz yoncaları hayvanların ulaşabileceği noktalara bıraktık" dedi.



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