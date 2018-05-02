Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 15:17

Yabancı uyruklu vatandaşlar Türkçe öğreniyor

Çanakkale’de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ’Yabancılara Türkçe Öğretimi’ kursları açıldı.

Yabancı uyruklu vatandaşlar Türkçe öğreniyor

02 Mayıs 2018 15:17


’Yabancılara Türkçe Öğretimi’ kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından belgeleri verilmek üzere tören düzenlendi. Törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan kursiyerler ile sohbet etti. Kursiyerlerin Türkçe okuma ve yazmayı öğrenerek, sosyal yaşamlarını daha kolay sürdürebilme imkanı bulacaklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan törenin sonunda kursiyerlere okuryazarlık belgelerini ve hediyelerini takdim etti.


8 öğretmenin görev aldığı, farklı yaş gruplarında açılan toplam 14 kursta, 202 kursiyer eğitime katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç