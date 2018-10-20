Yaşlı kadını dolandırırken yakalandılar

Çanakkale'de kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, yaşlı kadının paralarını dolandırmak isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cevatpaşa Mahallesi Hasanpaşa Sokak'ta yaşayan 78 yaşındaki Hafize P.'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan A.T. ve H.B, polisin bankadaki hesaplarına el koyduğunu, mevcut paralarını çekip kendilerine vermesini istedi. Şüpheliler yaşlı kadını banka şubesine yönlendirdi. Hafize P. hesabında ki 210 bin lirayı çekti. Müşterisinin durumundan şüphelenen banka memuru Hafize P.'nin oğlunu aradı. Hafize P'nin oğlu ise durumu Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerine bildirdi. Asayiş ekipleri zaman kaybetmeden Hafize P.'nin evinin çevresinde tedbir aldı. Yaşlı kadını evinin arka sokağında bulunan inşaata çağıran şüpheliler parayı burada elden aldılar. Bu anda asayiş ekiplerini karşısında gören iki şüpheli ne olduğunu anlayamadı. Gözaltına alınan iki şüphelinin daha evvel hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından sabıkalı olduğu anlaşıldı. Şüphelilerden H.B. ifadesi alındığı sırada ekiplere başkasına ait kimlik verdi. Ancak ekipler şahsın gerçek kimliğine ulaştı. İki şüpheli adliyeye sevk edildi.