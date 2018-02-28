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28 Şubat 2018 16:45

Yavru kedileri temizlik işçisinin dikkati kurtardı

Çanakkale’de çöpe atılan yavru kedileri, temizlik işçisinin dikkati hayata döndürdü.

Yavru kedileri temizlik işçisinin dikkati kurtardı

28 Şubat 2018 16:45


Çanakkale’nin Biga ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak görev yapan Emrah Yıldız, çöp konteynırı içinde bulunan kapalı bir poşetten sesler duydu. Bir an tereddüt ettikten sonra poşeti açıp içine bakan Yıldız, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Poşetin içerisinden tam 6 tane yavru kedi çıktı.


Kedileri güvenli bir kutuya koyarak Biga Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine götüren temizlik işçisi Emrah Yıldız, kedileri güzelce besledi. Yavru kediler, şantiyede yakılan sobayla ısınarak yaklaşık 2 saat sonunda kendilerine geldi.


Kediler şırıngayla beslendi


Kedilerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Şantiye Şefi Sedat Demirel, "Konteynır içinde çöp poşetine yerleştirilmiş ve yeni doğmuş 6 kedi yavrusu bulduk. Başta ölü sandık. Ancak şantiyede soba yaktık. Sıcağın etkisiyle minik yavrular kendilerine geldi. Eczaneden şırınga aldık. Süt ile besliyoruz. Belediyemiz veterineri arkadaşımızın da desteğiyle minikleri hayata tutundurduk. Bu konuda zaman kaybetmeden bize haber veren Emrah arkadaşımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.




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