Gör. Arzu Bayındır tarafından hazırlanan “Sihirli Dünyalara Açılan Kapılar ve Bilime Yolculuk” Yaz Bilim Kampı-2018 TÜBİTAK projesi I. Dönem sertifika töreni gerçekleşti.

Bir otelde gerçekleştirilen sertifika törenine, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, 116 Jandarma Alay Komutanı Kd. Alb. Hüseyin Topuz, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Özel Koleji, Darüşşafaka Eğitim Kurumu temsilcileri, proje ekibi, akademisyenler ve öğrenci velileri katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Özel Koleji, Manisa Soma Kaymakamlığı ve Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul Darüşşafaka Eğitim Kurumu, işbirliğine dayalı olarak gerçekleştirilen “Sihirli Dünyalara Açılan Kapılar ve Bilime Yolculuk” Yaz Bilim Kampı - 2018” TÜBİTAK projesi I. Dönemi Çanakkale merkez, merkez köy, YİBO Gürpınar, Ayvacık, Bayramiç, Ezine ve Darüşşafaka Eğitim Kurumunda öğrenim gören 7. sınıfa geçmiş, akademik başarıları yüksek 40 öğrencinin katılımı ile tamamlandı.

Proje Sertifika töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, “Bu yaş grubunda bilim odaklı etkinliklerle çocukların hayatına dokunmak, ileriki yaşamlarında problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sağlarken; sorgulama, analiz-sentez yapmalarına ve meslek seçimlerine de etki etmektedir. Üniversitemizin geleneksel hale gelen 13 yaş öğrencilerine bilimi sevdirmeye yönelik etkinliklerle katkı sağlayan tüm proje ekibine teşekkür ederim” dedi.

Proje yürütücüsü Öğr. Gör. Arzu Bayındır ise 2007 yılından bu yana 10. kez gerçekleşen altı günlük harika bir kamp dönemine aynı heyecanla başladıklarını 02- 21 Temmuz 2018 tarihleri arasında konaklamalı, 6’şer günlük programlarla üç dönem olarak Çanakkale’de gerçekleştirileceğini, kampa seçme kriterleri doğrultusunda belirlenen 120 öğrencinin katılacağını belirtti.

Bayındır, amaçlarının öğrencilere bilim farkındalığı kazandırarak bilimle ve popüler bilim ile tanışmalarını, bilimi sevmelerini, yaşamlarında problem çözme, analiz ve sentez yapabilmelerini sağlamak ve öğrencilerin düşünsel becerilerini geliştirmek olduğunu belirtti.

Tören, öğrencilere sertifikalarının takdimi ve kamp boyunca yapmış oldukları etkinliklerin yer aldığı sunum ardından sona erdi.