Yeni yılın ilk gününde ceza yağdı

Maliye Bakanlığı’nca yapılan değerlendirme sonrasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, kural ihlali yapan sürücülere uygulanacak ceza oranları 01.01.2017 tarihinden itibaren yüzde 3.83 oranında zamlandı. Yeni yılın ilk gününde, Çanakkale’de 9 bin TL ceza kesildi.

Trafik ceza tutarlarındaki artış, 2017’nin ilk dakikalarından itibaren uygulanmaya başlandı. Yeni cezalardan, Çanakkale’de de kural ihlali yapan sürücülerde nasibini aldı. Yeni yılın ilk gününde, şehir içi ve şehirler arası yollarda yapılan trafik uygulamalarında 375 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, kurallara uymadıkları belirlenen 11 araç sürücüsüne toplamda 9 bin 553 TL para cezası kesildi. Alkollü olarak araç kullandığı belirlenen 4 kişinin sürücü belgeleri geri alındı. Trafiğe çıkma yeterliliği taşımadığı tespit edilen 4 araç trafikten men edildi.