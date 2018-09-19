Yenice Devlet Hastanesi Yeni Hizmet Binası törenle açıldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yeniden yapılan 5 bin metrekare kapalı alanı olan 32 yatak kapasitesine sahip Yenice Devlet Hastanesi yeni hizmet binası düzenlenen tören ile açıldı.

Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşcı, Yenice Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Yüksel Arslan, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Mehmet Güngör, MHP Yenice İlçe Başkanı Recai Ertan, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Akif Kulaç, Salih Duran, Oktay Arslan ile vatandaşlar katıldı.

Hastane bahçesinde düzenlenen tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Törende bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, “ Bugün Yenice Devlet Hastanesi Yeni Hizmet Binasının açılışını yapıyoruz. Bu hastane herhangi bir hastane değil, ufak bir hastane değil. Yenice'miz için gerçekten ideal bir hastane. Tüm poliklinikleri ile beraber, diyaliz merkeziyle, acil servisiyle, doğumhanesiyle, diğer alt birimleriyle kıymetli bir hastane. İstiyoruz ki Yenice'mizde ufacık bir operasyon için merkeze gidilmesin. Bakın 10 bin nüfuslu bir ilçeden bahsediyoruz. Açılan hastanemizin ameliyathanesi var. Biz önceden imrenirdik İngiliz'in Alman'ın şu özelliği var bu özelliği var bu özelliği var derlerdi. Şaşırırdık. İngiliz turist buraya geldiğinde kaza yaptığında uçağı gelir ta İngiltere'ye götürürdü imrenirdik. Ama hamdolsun geldiğimiz yerde tabiri caiz ise İngiliz'in Alman'ın neyi varsa Türk'ünde var kardeşim. Çanakkale'nin neyi varsa Yenice'nin de var kardeşim. Bu çok kıymetli değer. Çünkü biz biliyoruz ki insana değer veren yönetimler ayakta kalır. İnsana değer veren devletler baki kalır. Yollar, hanlar, hamamlar hepsi yapılır. Ama sağlık kadar kıymetli hiçbir şey olmaz. O yüzden bu güzel hastanemizi yaparken 13 milyon bedel gibi ciddi bir imkan harcandı. Onun yanında 7 poliklinik, 2 ameliyathane, 2 laboratuvar, diyaliz merkezi, yoğun bakım merkezi ve acil servis gibi çok kıymetli altyapı ile beraber hizmete sunuldu” dedi.

“Sağlık yatırımlarının sonu yoktur” diyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “ Bundan 15 yıl önce Türkiye'miz de sadece 20 bin uzman vardı. Bu gün 42 bini geçmiş durumdayız. Çok kıymetli bir değer. Doktorumuz olacak ki hastamız ile ilgili süreçleri daha hızlı takip edelim. 15 yıl önce 16 bin pratisyen hekimimiz vardı. Bu gün 38 binleri aştı. Hemşiremiz 86 binlerde iken bu yıl 168 binleri buldu. Bunlar kıymetli değerler. O yüzden bir daha söylüyorum. Yoldur, köprüdür yapılır ama sağlık her şeyin başında gelir. Bir örnek daha vereyim. Yıl 2002 Ülkemizin sağlık bütçesi sadece 13 milyar. Bu yıl kaç biliyor musunuz? Bu sene 127 milyar. Bu çok kıymetli bir şey arkadaşlar. Türkiye'mizin 15 yıl öncesi bütçesi kadar, sırf bu sene sağlık bütçesi var. Ama daha çok büyümemiz lazım. Daha çok iş yapmamız lazım. Bu yatırımların karşılığını toplum olarak gördük hep beraber. Huzurda gördük, sağlıkta gördük. Bir veri daha vereceğim. Bebek ölümleri binde 32 idi ülkemiz de. Bu yıl binde 7'lere kadar düştü. Bu yatırımlar olmasa, bu imkanlar verilmese, koruyucu hekimlikler ortaya konmasa olur muydu? Aynı şekilde anne ölümleri binde 65'lerden binde 14'lere düştü. Yatırımlar yapıldı ama bunun somut karşılığı tüm toplum tarafından alınmış oldu. Yeter mi bence yetmez şimdi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye artık kendi milli aşısını yapmaya başlıyor. En kıymetli projelerden bir tanesi bu olacak inşallah” şeklinde konuştu.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Ardından Yenice Devlet Hastanesi yeni hizmet binası gezildi.