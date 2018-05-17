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17 Mayıs 2018 13:45

Yenice Halk Eğitimi sergisi büyük ilgi gördü

Çanakkale’nin Yenice İlçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kursların yol sonu sergisi büyük ilgi gördü.

Yenice Halk Eğitimi sergisi büyük ilgi gördü

17 Mayıs 2018 13:45


Yenice Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslarda yapılan çalışmalar gerçekleştirilen sergi ile görücüye çıktı. Yıl içinde 176 kursta 2 bin 780 kursiyerin eğitim aldığı öğrenildi. Yıl sonu sergisinin açılışını Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar ve Yenice Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal ve Yenice Halk Eğitimi Müdürü Nurol Demiroğlu yaptı. Protokol üyeleri ve eşleri kursiyerlerin yaptıkları çalışmalar ile yakından ilgilenerek sergiyi dolaştılar ve kursiyerler ile sohbet ettiler.


Yenice Halk Eğitim Müdürü Nurol Demiroğlu “Şenlik kapsamında bizleri destekleyen Kaymakamımız Ahmet Başer’e, Belediye Başkanımız Veysel Acar’a, Milli Eğitim Müdürü Ismail Baykal’ a ve tüm katılımcı ve misafirlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” Dedi.




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