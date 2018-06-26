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26 Haziran 2018 14:09

Yenice Kültür Sanat ve Doğa Sporları Derneği kuruluyor

Yerli sinemanın önemli ve dünyaca tanınan senarist ve yönetmenlerinden Yeniceli Nuri Bilge Ceylan’ın, Ahlat Ağacı filminin senaristi yazar Akın Aksu’nun onur üyesi olduğu Çanakkale’nin Yenice ilçesinde kurulan Kültür Sanat ve Doğa Sporları Derneğinin ilk toplantısı Kurucu Başkan Gökhan Sarıbıyık yönetiminde gerçekleştirdi.

Yenice Kültür Sanat ve Doğa Sporları Derneği kuruluyor

26 Haziran 2018 14:09


Toplantıya kültür sanat ve doğa sporları temsilcileri katıldı. Yenice Kültür Sanat ve Doğa Sporları Derneği Kurucu Başkanı Gökhan Sarıbıyık, “Tutkuyla bağlı olduğumuz bakir ve güzel Yenice’miz kültür sanat ve doğa sporları noktasında bünyesinden ulusal ve uluslararası nice değerler çıkarmış ve bundan sonra da çıkarmaya devam edecektir. Tüm kültürel çalışmalarımızı tek bir çatı altında buluşturmak tüm arkadaşlarımın bir dileğiydi. Bunu bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu verimli topraklardan nice Nuri Bilge Ceylan’lar nice Akın Aksu’lar çıkarmak temel gayemiz olacaktır’’ diye konuştu.




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