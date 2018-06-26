Yenice Kültür Sanat ve Doğa Sporları Derneği kuruluyor

Toplantıya kültür sanat ve doğa sporları temsilcileri katıldı. Yenice Kültür Sanat ve Doğa Sporları Derneği Kurucu Başkanı Gökhan Sarıbıyık, “Tutkuyla bağlı olduğumuz bakir ve güzel Yenice’miz kültür sanat ve doğa sporları noktasında bünyesinden ulusal ve uluslararası nice değerler çıkarmış ve bundan sonra da çıkarmaya devam edecektir. Tüm kültürel çalışmalarımızı tek bir çatı altında buluşturmak tüm arkadaşlarımın bir dileğiydi. Bunu bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu verimli topraklardan nice Nuri Bilge Ceylan’lar nice Akın Aksu’lar çıkarmak temel gayemiz olacaktır’’ diye konuştu.