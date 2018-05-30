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30 Mayıs 2018 11:15

Yenice Reyan Bodur Anadolu Lisesi 10’uncu mezunlarını verdi

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde, Yenice Reyan Bodur Anadolu Lisesi 2017-2018 onuncu dönem mezunlarını okul bahçesinde yapılan törenle verdi.

Yenice Reyan Bodur Anadolu Lisesi 10’uncu mezunlarını verdi

30 Mayıs 2018 11:15


Okul Müdürü İbrahim Çakır, yaptığı konuşmasında, “Bu yıl 80 öğrencimiz mezun oluyor. Bugün bizim için çok önemli bir gün. 2017-2018 yılı dönemi mezunlarını vermenin gururunu yaşıyoruz. Bizler de Reyan Bodur Anadolu Lisesi ailesi olarak sizleri buradan mezun etmenin gururu içerisindeyiz. Buradan ayrılıyorsunuz, sizlere bundan sonraki hayatınızın geri kalan kısmında başarılar ve güzellikler diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.


Mezuniyet töreninde, okul birincisi olan Sude Asan, mezuniyet yaş kütüğüne plaketini çakarken, ikinci Kübra Oran ve üçüncü Kamil Faruk Kocaman’na çeşitli hediyeler verildi. Törene Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, MHP İlçe Başkanı Recai Ertan, veliler ve öğretmenler katıldı.




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