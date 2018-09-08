Yenice’de 14. Issız Cuma Hayrı ile Tarım Fuarı yapıldı

Issız Cuma Hayrı ile Kültür ve Tarım Fuarı yapıldı.

Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediye Başkanlığı ve Kale Grubu işbirliği ile bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Issız Cuma Hayrı, Kültür ve Tarım Fuarı ilgi gördü. Hayır, Seyvan köyü mezarlığındaki tarihi Issız Cuma Camii’nde okunan Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile başladı. Kılınan Cuma namazının ardından yemek ikram edildi. Yapılan yemek duasının ardından bir konuşma yapan Kale Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Rahmetli babam İbrahim Bodur’un başlattığı ve geleneksel hale getirdiğimiz Issız Cuma hayrına hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 700 yıl önce inşa edilen yöremizin ilk camisi olan ıssız Cuma camiinde her yıl olduğu gibi mevlit okuttuk. Hep beraber burada bir sofrayı paylaşıyoruz. bugün burada ettiğimiz duaların Allah’tan kabul olmasını diliyorum ve başta grubumuzun kurucusu Hacı İbrahim Bodur olmak üzere tüm bu bölgeye hizmet etmiş gelmiş geçmiş büyüklerimize, ebediyete intikal eden büyüklerimize yakınlarımıza da gani gani rahmet diliyorum. Yenice, Çan, Çanakkale bizim evimiz doğduğumuz topraklar ve aynı zamanda Allah’a bin şükür şu ana kadarda doyduğumuz topraklar. Bu topraklara hizmet etmek kutsal görevimiz. Her yıl heyecanla buraya gelmemizin sebebi hem rahmetli babamın vasiyetini yerine getirmek. Hem de aslında bu topraklara olan saygımız neticesinde buradayız . Bu topraklar bizi büyüttüyse, bizim ailemizi meydana getirdiyse bizde bu topraklara karşı olan görevimizi yapmak zorundayız” dedi.

Ardından vatandaşlar Yenice ilçesindeki Dr. Hacı İbrahim Bodur Bulvarı’ndaki Kültür ve Tarım Fuarını gezdi. Yenice halkı, nostaljik tarım aletleri ve ilçede yetişen tarım ürünleri, besi ve süt sığır cinslerini, el sanatlarını inceleme fırsatı buldu. Yeniceli yazarlar da kitaplarını sergilediler. Marmara Parkı Sosyal Tesisleri’ndeki ödül töreninde tarım ve hayvancılık dallarında 13 farlı kategoride düzenlenen yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

14. Issız Cuma Hayrı ile Tarım ve Kültür Fuarına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Kale Grubu Başkan Yardımcısı Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, MHP Yenice İlçe Başkanı Recai Ertan, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Akif Kulaç, Salih Duran ile vatandaşlar katıldı.