Yenice’de K.H.G.B seçimi yapıldı

Yenice ilçe Kaymakamı Ahmet Başer, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Salih Duran ve Akif Kulaç, Bağımsız İl Genel Meclis Üyesi Oktay Arslan ve Köy Muhtarlarının katıldığı toplantı, Yenice Belediyesi Kazdağ Göknar Oteli konferans salonunda yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan Kurulu oluşturuldu. K.H.G.B tüzüğü gereğince İl Genel Meclis Üyelerinden iki, diğer üyelerden iki olmak üzere dört asil üç yedek encümen üyesi seçildi. Yapılan seçimde, Nevruz köyü Muhtarı Mete Boyuneğmez , Soğucak köyü Muhtarı Durmuş Çatak, İl Genel Meclis Üyeleri Salih Duran ve Oktay Arslan asil üyeliğe seçildiler.