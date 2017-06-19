Yenice’de köy yolları asfaltlanıyor

Yenice Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince programa alınan ilçeye bağlı Bayatlar, Kargacı ve Akköy köyü yolları Asfalt yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Yenice AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Akif Kulaç, Salih Duran ve Bağımsız İl Genel Meclis Üyesi Oktay Arslan çalışmalar hakkında ilçe özel idare Müdürü Musa İnal’dan bilgi aldı. Bayatlar köy yolu asfalt dökümünün bittiğini söyleyen Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliği Üyesi Oktay Arslan “Kargacı köy yolu asfalt çalışması bugün yapılıyor. Ardından Akköy yolu asfaltlanacak” dedi.