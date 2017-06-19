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19 Haziran 2017 10:34

Yenice’de köy yolları asfaltlanıyor

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Bayatlar, Kargacı ve Akköy yolu 2017 yılı Köydes projesi kapsamında asfaltlama çalışmaları başladı.

Yenice’de köy yolları asfaltlanıyor

19 Haziran 2017 10:34


Yenice Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince programa alınan ilçeye bağlı Bayatlar, Kargacı ve Akköy köyü yolları Asfalt yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Yenice AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Akif Kulaç, Salih Duran ve Bağımsız İl Genel Meclis Üyesi Oktay Arslan çalışmalar hakkında ilçe özel idare Müdürü Musa İnal’dan bilgi aldı. Bayatlar köy yolu asfalt dökümünün bittiğini söyleyen Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliği Üyesi Oktay Arslan “Kargacı köy yolu asfalt çalışması bugün yapılıyor. Ardından Akköy yolu asfaltlanacak” dedi.




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