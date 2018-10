“Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi”nin ilk durağı Çanakkale oldu

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji'nin faturalarda ve abonelik işlemlerinde kullandığı kağıtları doğaya yeniden kazandırmak amacıyla başlattığı “Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi”nde ilk durak Çanakkale oldu.

Limak Enerji, Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi kapsamında her yıl bin fidan dikmeyi hedefliyor. Bu kapsamda şirket çalışanları, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin katkıları ile Çanakkale'de fidan dikti. Projenin ilk yılında Çanakkale'ye bin fidan diktiklerini dile getiren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Yeşil Dönüşüm Ormanları Projemiz ile Çanakkale artık daha da yeşil. Projemiz hizmet bölgemiz olan Bursa, Balıkesir ve Yalova illerinde de önümüzdeki 3 yıl içerisinde her yıl bin fidan dikilecek şekilde devam edecek. Projemizin sonunda 5 milyon kişiye hizmet verdiğimiz 4 ilde oluşturulacak olan 4 şehir ormanı ile birlikte her yıl kağıt tüketimimize denk gelen fidanları doğaya geri kazandırmış olacağız. Hizmet verdiğimiz bölgelerde doğaya saygı duruşu niteliğinde olan projeleri hayata geçirmekten dolayı çok heyecanlıyız. Ülkemize yarar sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi şirket politikamız haline getirdik. Doğaya karşı olan sorumluluklarımızı unutmadan, kağıt ayak izimizi azaltmak adına bir yandan tüketimi düşürmeyi amaçlarken, diğer yandan da doğadan aldıklarımızı doğaya geri kazandırmayı unutmuyoruz” dedi.

En Yeşil Ofis Ödülü de Limak Enerji'nin

Proje ile sürdürülebilir gelecek için büyük bir adım atan Limak Enerji, her yıl kağıt fatura kullanımı sebebi ile yüzlerce ağacın kesildiğine dikkat çekerek, müşterilerini e-arşiv faturaya geçmeleri için de özendiriyor. Bugüne kadar 175 bin müşterisinin elektronik faturaya geçmesini sağlayarak yılda 2,5 ton kağıt israfına engel olan Limak Enerji, hizmet verdiği iller için kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında doğal hayatı da koruyor. Şirketin bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Timi ile çevre temizliği ve sağlığı konusunda bilinç oluşturan Limak Enerji, ‘En Yeşil Ofisler Araştırması'nın da birincisi olmuştu. Elektrik perakende satış ve dağıtım sektöründeki 18 şirket arasında zirvede yer alan Limak Enerji Uludağ Elektrik, 7 bin 118 ağacın doğada kalmasını, 2 bin 9 ton CO2 salınımının önlenmesini, 35 bin 449 litre suyun kurtarılmasını ve 142 ton atığın doğaya karışmasını önledi.