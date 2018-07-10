Yılan korkusu bacağını kestirdi

Bayramiç Camicedit Mahallesi Elveda Sokak’ta ikamet eden emekli öğretmen Mustafa Derin, yılan korkusuyla bacağını kesti. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde bulunan incir ağacının üzerine yaklaşık 2 metre boyunda, yörede bozörük olarak bilinen yılan türünü gören Derin, yılanın evin içine girmemesi için kapının altındaki boşluğu doldurmak üzere ağaç kesmek istedi. Elektrikli testereyi eline alan Derin, ağacı kesmek isterken elini kaydırdı. Kuru ağaçtan kayan testere bir anda Derin’in bacağına girdi. Acı içinde çığlık atan Derin’e komşuları yardıma koştu. Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Derin’in bacağına 22 dikiş atıldı. Bacağı alçıya da alınan Derin’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.