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30 Kasım 2017 17:44

Yılbaşında piyasaya binlerce litre kaçak içki süreceklerdi

Çanakkale’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 bin 600 litre kaçak içki ele geçirildi.

Yılbaşında piyasaya binlerce litre kaçak içki süreceklerdi

30 Kasım 2017 17:44


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ekipleri, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Eşelek köyünde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde 3 bin 500 litresi şişelenmiş ve satışa hazır toplam 8 bin 600 litre kaçak yollarla üretilen şarap, 48 şişe viski, yine kaçak içki üretiminde kullanılan 1 sıkma makinesi, 3 ezme makinesi, 1 damıtma kazanı, 1 filtre makinesi, 2 tıpalama makinesi, 7 fermantasyon tankı, kültür varlığı niteliğinde 7 adet SRD rom şişesi ile 2 de av tüfeği ele geçirilirken, şüpheli V.F. ve İ.D. gözaltına alındı. Jandarma tarafından ele geçirilen içkiler incelenmek üzere TAPDK laboratuvarına gönderildi. Şüpheli şahıslara ise kaçak içki üretiminden toplam 527 bin TL idari para cezası kesildi.


Öte yandan, yılbaşına sayılı günler kala satışa hazır hale getirilen kaçak içkilerin piyasaya sürüleceği öne sürüldü.




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