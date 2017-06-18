Yük gemisi plajda karaya oturdu

İzmir’in Nemrut Limanı’ndan İzmit’e giden ’İrem Kaan’ adlı 88 metre boyunda ve 2 bin 564 groston ağırlığındaki kuru yük gemisi, Assos Antik Kenti açıklarında kontrolden çıktı. Kıyıya doğru yönelen gemi, Sokak Ağzı mevkisindeki plajda karaya oturdu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) yetkililerinin telsiz yardımıyla ulaştığı gemi kaptanı, yardım talebinde bulunmayarak kendi imkanlarıyla kurtulacağını beyan etti.

Geminin karaya oturduğu esnada plajda bulunan Zeynep Sılacı, "Plajdaydık, bir anda gemiyi gördük. Çok korktuk. Plaja kadar geleceğini sandık. Çok büyük korku yaşadık" dedi.