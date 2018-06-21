Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 14:23

Yüksek Öğretim Kalite Yönetimi Stratejik Planı ve Anketleri Toplantısı gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Troia Kültür Merkezi’nde Yüksek Öğretim Kalite Yönetimi Stratejik Planı ve Anketleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Yüksek Öğretim Kalite Yönetimi Stratejik Planı ve Anketleri Toplantısı gerçekleşti

21 Haziran 2018 14:23


Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Baysal, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Üst Komisyon Üyeleri, Danışma Kurulu Üyeleri, Alt Komisyon Üyeleri ve Kalite Güvencesi Temsilcileri katıldı.


Toplantıda, ÇOMÜ’nün kalite güvencesi çalışmalarını anlatan Rektör Yardımcısı Komisyon Üyesi Prof. Dr. Süha Özden, üniversitenin kalite güvencesi çalışmaları, sonuçları, kalite yönetimi üzerine YÖK Kalite Kurulu tarafından istenen yeni düzenlemeler, akreditasyon, üniversitenin 2018-2022 stratejik planı, birimlerin stratejik planları/hedefleri/performans göstergeleri, stratejik plan anketleri ve birim iç değerlendirme raporunda olması gerekenler üzerine aktarımlarda bulundu.


Prof. Dr. Özden konuşmasında, birimlerin Üniversitemiz stratejik planı ile uyumlu stratejik planları ve bu kapsamda gerçekleştirilmesi gereken stratejik plan anket çalışmalarını örneklendirdi.


Toplantı, soru cevap kısmının ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç