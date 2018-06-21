Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Baysal, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Üst Komisyon Üyeleri, Danışma Kurulu Üyeleri, Alt Komisyon Üyeleri ve Kalite Güvencesi Temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ÇOMÜ’nün kalite güvencesi çalışmalarını anlatan Rektör Yardımcısı Komisyon Üyesi Prof. Dr. Süha Özden, üniversitenin kalite güvencesi çalışmaları, sonuçları, kalite yönetimi üzerine YÖK Kalite Kurulu tarafından istenen yeni düzenlemeler, akreditasyon, üniversitenin 2018-2022 stratejik planı, birimlerin stratejik planları/hedefleri/performans göstergeleri, stratejik plan anketleri ve birim iç değerlendirme raporunda olması gerekenler üzerine aktarımlarda bulundu.

Prof. Dr. Özden konuşmasında, birimlerin Üniversitemiz stratejik planı ile uyumlu stratejik planları ve bu kapsamda gerçekleştirilmesi gereken stratejik plan anket çalışmalarını örneklendirdi.

Toplantı, soru cevap kısmının ardından sona erdi.