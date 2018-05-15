Yunanistan’ın Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Mitsotakis, Gökçeada’da

Mitsotakis, "Gökçeada’nın iki toplumun, iki halkın barış ve anlayış içinde çok rahat yaşayabileceği, sembol bir ada olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Gökçeada’ya gelen Yunanistan’ın Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kyriakos Mitsotakis, Gökçeada Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Ünal Çetin ile bir araya geldi.

Ziyarete Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Petros Mavroidis, Mitsotakis’in eşi Mareva Grobovski Mitsotakis, 1. ve 2. dönem Azınlık Cemaatleri Temsilcisi Laki Vingas ile Yunanistan’dan gelen konuklar katıldı. Bu ziyareti uzun süre önce planladığını belirten Kyriakos Mitsotakis, Gökçeada’yı çok sevdiğini söyledi. Mitsotakis, "Yıllarca İmrozlu arkadaşlarımızdan adalarıyla ilgili güzel hatıralarını ve görüşlerini dinledik. Dolayısıyla bizzat gelip, görmek ve paylaşmak istedik. Yunanistan’daki İmrozlular Dernekleriyle olan iyi ilişkileriniz ve Yunan devletiyle olan iyi ilişkileriniz için de çok teşekkür ederim. Gökçeada’daki Rum okullarının açılması konusunda sizlerin de katkısı çok önemliydi" şeklinde konuştu.

Gökçeada’nın örnek bir ada haline gelmesini istediklerini ifade eden Mitsotakis, "İki toplumun, iki halkın çok rahat yaşayabileceği, barış ve anlayış içinde yaşayabileceği sembol bir ada olmasını arzu ediyoruz. Kuzey Ege adaları arasındaki deniz ulaşımıyla ilgili umarım ki ben de bir gün buna katkı sağlamış olurum. Sağlamayı çok arzu ederim. Çünkü gerçekten böyle bir deniz ulaşımının geliştirilmesi ada halkı içinde ve öteki adalar içinde çok güzel bir gelişme olacak" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gökçeada Belediye Başkanı Çetin ise, Yunanistan ile daha sıkı ilişkiler içinde bulunmak istediklerini belirtti. Başkan Çetin, "Rumlarla birlikte gerçekten Gökçeada’da çok huzurlu ve mutlu bir hayatımız var. Tabii ki biz bunu çok daha ileriye götürme arzusundayız. Özellikle Kuzey Ege’de Samothraki, Limni, Thassos adası gibi çok önemli adalar arasında uluslararası anlamda bir birliktelik istiyoruz. Karşılığı ne olursa olsun, biz Kuzey Ege’nin halkları olarak artık ulaşımın daha kolay bir hale gelmesini istiyoruz. Ben Samothraki Adası’nın Belediye Başkanına akşam yemeği için gitmek istiyorum. Onları da burada ağırlamak istiyorum" dedi.

Ziyaretin ardından Mitsotakis ve beraberindekiler İmroz Eğitim ve Kültür Derneğini ziyaret etti.