Yurt dışı bursu öncesi son adım atıldı

Başvuru yapan 665 adaydan, kriterlere uyan 127 aday online yabancı dil sınavına girdi. İngilizce yeterlilik sınavını geçen 57 aday, bire bir mülakat sonrası elemeleri tamamladı.

Çanakkale’de eğitime büyük destek veren GESTAŞ’ın ’Çanakkale’nin gençleri GESTAŞ ile Dünyaya açılıyor’ projesinin İkincisinde eleme aşamaları tamamlandı. Projenin ilk adımını, Çanakkale ilinde eğitim gören 31 başarılı öğrenciyi Bosna Hersek’e götürerek atan GESTAŞ, ikinci adım olan ’Çanakkale’nin 15 gencine 2 ay tam burslu olarak Malezya’da İngilizce eğitimi’ projesinde adaylara bire bir mülakat yaptırdı. Mental Danışmanlık şirketiyle ortaklaşa yürütülen online başvurular sonunda tam 665 aday yurt dışı yabancı dil bursu için başvuruda bulunmuş, 2-10 Haziran tarihleri arasında yapılan 665 başvuru sonrasında, kriterlere uyan 127 aday online İngilizce yeterlilik sınavına dahil edilmişti.

Mülakatlar boğaz turu gemisinde yapıldı

Online İngilizce yeterlilik sınavında belli bir düzeyin üzerinde yabancı dil bilgisine sahip 57 aday, son adım olan bire bir mülakata da katıldı, böylelikle 2 ay tam burslu yurt dışı İngilizce eğitimi için eleme süreci tamamlanmış oldu. Bire bir sözlü mülakatlar, GESTAŞ’ın Boğaz Turu gemisinde yapıldı. Mental Danışmanlık şirketinin uzman kadrosu tarafından yapılan hem Türkçe hem de İngilizce sözlü mülakatlar sonunda Malezya’da 2 ay tam burslu olarak İngilizce eğitimine hak kazanacak Çanakkale gençler belirlenecek. Önümüzdeki günlerde mülakatların değerlendirme süreci tamamlanacak ve Malezya’ya İngilizce dil eğitimine gidecek adaylar açıklanacak.

Hem Türkçe Hem İngilizce Mülakat

Çanakkale’nin Üniversite mezunu gençlerinin bu eğitim projesinden yararlanmasını amaçlayan GESTAŞ, bu nedenle başvurular öncesinde en az 7 yıl Çanakkale’de ikamet etmek şartını getirmişti. Lisans mezunu olmak (Tercihen Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor olmak), 30 yaşını doldurmamış olmak, az veya orta seviyede İngilizce biliyor olmak, diğer şartlar olurken başvuruların değerlendirilmesinde en önemli kriter, adayların Çanakkale’deki ikamet durumlarıydı. 665 adayın kayıt oluşturduğu projede, Çanakkale’de doğan, lise öğrenimini Çanakkale’de gören veya üniversite hayatını Çanakkale’de geçirse de ikamet süresine uyan adayların başvuruları geçerli sayıldı. Böylece Çanakkale’nin gençlerinin yurt dışı eğitiminden yararlanması amaçlandı. Hem Türkçe hem de İngilizce olarak yapılan mülakatlarda da bu kriterlere dikkat edildi. Online İngilizce yeterlilik sınavında belirli bir seviyenin üzerine çıkan adayların, İngilizceyi ne derece konuşabildiklerinin de test edildiği mülakatta; adayların yurt dışı yabancı dil eğitimini ne için istedikleri, nasıl bir kariyer hedefleri olduğu konusunda sorular yöneltildi.

Mülakatta konuşan GESTAŞ A.Ş. Genel Müdürü Volkan Uslu, "Biz açıkçası böyle bir projenin içerisinde yer almaktan, Çanakkale’mizin gençlerini, Çanakkale’de eğitim alan, okuyan, hedefleri olan kendi alanlarında uzmanlaşmak isteyen, iyi kurumlarda özel sektörde olsun devlette iş bulmak isteyen, vizyonunu arttırmak isteyen ve Çanakkale’ye dönüp memleketinde fayda sağlamak isteyen gençlerin bu programa dahil edilmesi organizasyonunda bulunmaktan son derece mutluyuz. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Ben bireysel olarak da çok önemsiyorum. Neden çok önemsiyoruz? Çünkü, Erasmus programı var. Amerika’yla alakalı çeşitli programlar var. Bu Orta Doğu’yla, Orta Asya’yla çeşitli programlar var. Bu programların hepsinin esasın da amacı insanın kişisel gelişimini arttırmak. Bu programımızın amacı, sizin içlerinizden Çanakkale evlatlarını yurt dışına gönderip onların dil eğitimi konusunda 2 ay içerisinde İngilizce seviyenizin belli bir seviyenin üstüne çıkması hedefimiz. İkinci hedefimiz uluslararası bir ortam çok fazla sayıda üniversite öğrencisi ve farklı ülkelerden gelen kişiler olacağı için sizin iletişiminiz ve kişisel gelişiminize fayda sağlamak. Gevenli, kendine güvenir, Türk bireylerinin hem Çanakkale’yi hem Türkiye’yi uygun şekilde temsil etmesi orada. Ben hepinize başarılar diliyorum" dedi.