Zenitsa Halk Oyunları Ekibi Lapseki'nin kurtuluş gününde sahne alacak

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Zenitsa Bosna Hersek Halk Oyunları Ekibi sahne alacak.

25 Eylül Lapseki'nin Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Zenitsa Bosna Hersek Halk Oyunları Ekibi sahne alacak. Lapseki Belediyesinin daveti üzerine gelen 50 kişilik heyet sosyal tesislerde düzenlenen kahvaltı programıyla buluştu. Kısa bir sunum yapan Zenitsa Bosna Hersek Halk Oyunları Ekibine ‘hoş geldiniz' diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Kardeşlerimiz ilçemize hoş geldiniz. Biz Türkiye ile Bosna Hersek kardeş ülkeleriz bizim atalarımızın topraklarında sizler yaşıyorsunuz şuanda. Biz Lapseki belediyesi olarak uzun zamandır. Bosna Hersek Zenitsa'yla ilişkilerimizi kardeşlik seviyesinde sürdürmeye çalışıyoruz. Birbirimize ziyaretlerimiz oluyor sizler geliyor bizler buradan gidip sizleri oralarda ziyaret ediyoruz. Bu şekilde çok yabancı değiliz birbirimize ve ileri ki yıllarda bu birlikteliğimiz daha da artacak. 25 Eylül Lapseki'nin kurtuluşu. Bu kurtuluş günümüzde Zenitsa Bosna Hersek Halk oyunları ekibi bizlere gösteriler yapacaklar ve gün boyu sürecek etkinliklerimizde bizlerle birlikte olacaklar. Davetimizi kırmayıp kurtuluş gününde bizlerle birlikte olacak Zenitsa Bosna Hersek Halk oyunları ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.