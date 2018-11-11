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Zıpkınla 10 kiloluk levrek avladı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gazetecilik yapan ve lisanslı dalgıç olan Mustafa Uçmaz, zıpkınla 10 kiloluk levrek avladı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gazetecilik yapan ve lisanslı dalgıç olan Mustafa Uçmaz, zıpkınla 10 kiloluk levrek avladı.


Lapseki'de gazetecilik yapan ve lisanslı dalgıç 36 yaşındaki Mustafa Uçmaz zıpkınla 10 kiloluk levrek avladı


Gazetecilik yaptığını ve işinin stresli olduğunu ifade eden Mustafa Uçmaz, “Bu stresten kurtulmayı denize dalarak buldum ve yıllardır zıpkınla balık avcılığı yapıyorum. Sonbaharda balığın Ege'ye geçişi var. Bu ayları kaçırmıyorum. Ben de bu fırsatları kaçırmıyor, Çanakkale Boğazı'na sabahın çok erken saatlerinde dalıyorum. Bugünkü nasibime 10 kiloluk levrek çıktı. Daha önce de bu büyüklüklere yakın levrek vurmuştum" dedi.

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