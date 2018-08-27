14. Çerkeş Kültür, Hayvancılık ve Bal Festivali

Çerkeş Kültür, Hayvancılık ve Bal Festivali" yapıldı.

Festivalde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Belediye Başkanımız önemli hizmetlere imza attı. AK Parti’nin farkını gösterdi. Sizin hayatınızı kolaylaştırmak için yapılan çalışmalar bir bir yapılıyor. Diğer taraftan ilgili bakanlıklarımız Çerkeş’e hizmet sunmak için çalışıyor. Bir taraftan Çerkeş tüneli, öbür taraftan Çerkeş – Kızılcahamam yolu diyaliz merkezi gençlik merkezi bunlar Çerkeşlilerin hizmetine sunuluyor. Bundan sonraki aşamalarda da daha güzel hizmetleri Çerkeşlilerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ise, “İlçemiz hayvancılık bölgesi. Hayvancılık Çerkeş’te lokomotif sektör. Birçok vatandaşımız geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Balımız etimiz tereyağımız bir çok ürünümüz bir marka. Bizde bu ürünlerimizi Türk patent enstitüsünden patentledik artık bunlar Çerkeş ürünüdür. Bugüne kadar canını bu vatan için feda ede şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Organizasyonda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Çarşı meydanında yapılan konser, Mustafa Taş ve Merve Özbey’in sahneye çıkmasıyla devam etti. Konsere yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı da söylendi.

Festivale ANDEF Başkanı Zeynettin Aydın, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.