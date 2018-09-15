15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Çankırı'yı temizlediler

15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Let's Do İt (Haydi Yapalım) gönüllü hareketi ile birlikte yaklaşık 80 ülkede ve binlerce şehirde aynı anda başlatılan temizlik çalışması Çankırı Belediyesi öncülüğünde Çankırı'da da gerçekleştirildi.

Çankırı halkı, büyük bir duyarlılık göstererek kampanyaya destek verdi. Vatandaşların topladığı çöpler Çankırı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından alınarak geri dönüşüme götürüldü.

Çankırı'nın tarihi yeri olan Taş Mescit civarında temizlik yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bulunduğumuz nokta çok önemli bir nokta bir tarafta 1074'te Çankırı'yı fetheden Karatekin Hz.nin bulunduğu Çankırı kalemiz diğer tarafta da Selçuklu'dan bize yadigar kalan Anadolu'nun ilk Darul Hadis'i tam onların arasındayız. Peygamber efendimiz temizliğin imandan olduğunu buyuruyor. Dolayısıyla bizde Peygamberimizin ümmeti olarak hem fizik beden temizliğimize hem de ruh ve gönül temizliğimize önem veren insanlarız hep beraber. Bu aziz ve asil millette temizliğin ne demek olduğunu bütün dünyaya öğretmiş bir millettir. Bu vesileyle bugünü vesile kılarak temizlik şuurunu tekrar gündeme getiren değerli belediye başkanımız ve bütün bu güzel güne kendi etkinlikleriyle destek veren STK'larımıza bütün katılımcılara bende teşekkürlerimi sunuyorum. Hep beraber daha güzel bir Türkiye için el birliğiyle hep beraber çalışmaya bütün milletimizi davet ediyorum" dedi.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, "15 Eylül Dünya Temizlik Günü münasebetiyle Çankırı Belediyesi olarak biz de bir kampanya başlattık ve halkımızla bir günde şehrimizi birlikte temizleyelim dedik. Çok yoğun talep oldu bütün Çankırılı kardeşlerimize bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Nadir Kayaş ise, "Çankırı Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde sivil toplum kuruluşları, okullarımız ve öğretmen arkadaşlarımızla burada bulunmaktan Çankırımızı temizlemekten mutluluk duyuyoruz. Bir gün olsun biz de bu temizliği katkıda bulunalım bu çorbada tuzumuz olsun istedik. Düşünülen dünya için yeşil bir dünya gerekli bunu başlatan ve bunu düşünen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Çok sayıda vatandaş, STK ve gruplar şehrin çeşitli noktalarında çöp topladı.