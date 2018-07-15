Çankırı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Valiliğin organizasyonu ile ilçedeki Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Şehitler için Mevlid-i Şerif okunurken, İl Müftüsü Bürhan Keleş tarafından da dua edildi. Şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilmesinin ardından program sona erdi.

Şehitlik ziyaretine Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, POMÖM Müdürü Ahmet Özge, daire amirleri, askeri erkan, emniyet mensupları, şehit ve gazi aileleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.