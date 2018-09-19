19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Çankırı'da da kutlama programı gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı'nda başlayan programda ilk olarak anıta Çankırı Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Muharip Gaziler Derneği ile Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanlığı tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından İstihbarat Binbaşı Çetin Toptaş, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Binbaşı Toptaş, "Bugün her karışı şehit kanı ile sulanmış mukaddes vatan topraklarının savunması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içerisindeyiz" dedi.

Muharip Gaziler Derneği üyesi Kore Gazisi Mustafa Kurt da kendi kaleme aldığı şiirini coşkuyla okudu. Ardından Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Çelik bir konuşma yaptı.

Dernek Başkanı Çelik, "Bugün yaşları 65-95 arasında olan muharip gazilerin devletimizden beklentilerinin olduğunu da ifade etmek isterim. Devletimizden gazilerimizin yaşadıkları onura yaraşır bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri, gaziler arasındaki eşitsizliğin giderilmesi ve hak ettikleri imkan ve şartlara kavuşturulmaları konusunda gereken duyarlılığın gösterilmesini bekliyoruz" dedi.

Kutlama programına Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, askeri erkan, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.