"2023'e Doğru Çankırı" paneli

Çankırı'da, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla "2023'e Doğru Çankırı" konulu panel yapıldı.

Çankırı Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından organize edilen, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olması sebebiyle, 2023 yılı Türkiye'sinde Çankırı'nın sanayi, tarım ve turizm gibi temel sektörlerdeki gelişme potansiyeli, beklentiler, öngörüler ve öneriler konusunda 100. Yıl Kültür Merkezinde panel düzenlendi.

ÇAKÜ Müh. Fak. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun'un oturum başkanlığı yaptığı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf Möhür, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Halil Tekin ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Kemal Karatar'ın konuşmacı olduğu Panele Vali Yardımcıları Zeki Karaca, Abdullah Aslaner, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, STK temsilcileri, diğer görevliler ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşunda bulunup ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşmacılardan Çankırı'nıın genel durumu hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Panel değerlendirmeler bölümünde katılımcılar ile ilgililer arasında yapılan soru cevapların ardından sona erdi.